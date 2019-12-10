Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Şam ile Kürt güçler arasındaki diyalog zor ancak süreç ilerliyor

Lavrentyev, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında Kazakistan başkenti Nursultan'da yürütülen görüşmelerin 14. turunda basına açıklamalarda bulundu.

Lavrentyev, "Şam ile Kürt güçler arasındaki diyalog zor ancak süreç ilerliyor. Bu müzakere sürecinin çok çeşitli nüansları olmasına rağmen birtakım ortak paydalar bulunması konusunda başarı sağlandı. Bu ortak paydaların daha da geliştirilmesi ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye ordusuna entegrasyonuyla da ilgili olmak üzere normal, faydalı mutabakatlar sağlanması başarılsaydı, çok daha güzel olurdu" dedi.

DSG, Suriye tarafından yapılan 'Orduya katılın' çağrısını reddederek "Safların birleştirilmesi, SDG’nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı" yanıtını vermişti.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de, DSG ile Suriye ordusunun birleşmesi konusunda Kürt güçler ile Şam arasında müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu söylemişti.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.