ABD’nin gizli füzesi Suriye’deki militanların otomobilini paramparça etti

Suriye’deki militanların ABD’nin gizli füzesi ile vurulan ve paramparça olan otomobilin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

ABD merkezli The Drive sitesinin haberinde saldırıda sır gibi tutulan ABD yapımı AGM-114R9X füzesinin kullanılmış olabileceği, AGM-144 Hellfire füzesinin değiştirilmiş versiyonu olan bu füzenin patlayıcı ile değil, hedefe yaklaştığı anda açılıp fırlayan ve etrafındaki her şeyi paramparça eden bıçaklarla donatıldığı belirtildi.

Daha önce The Wall Street Journal gazetesi, ABD askerlerinin uzmanların ‘ninja-bomba’ olarak adlandırdığı bu füzeyi nadiren, sadece belli şartlarda kullandığını ileri sürerek, örnek olarak terörist örgüt liderlerinden birinin bulunduğu yerin net olarak tespit edildiği ama normal silahın etraftaki sivillere zarar verme riskini taşıdığı durumları göstermişti.

Fotoğraflardan, ‘ninja-bombanın’ aracın tavanını deldiği ve içini paramparça ettiği görülebiliyor. Haberde, saldırının ABD yapımı MQ-9 Reaper insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 7, 2019

​Buna benzer bir silahın daha önce Halep bölgesinde, Afrin kırsalında kullanıldığını belirten The Drive, saldırı sonucu üç kişinin öldüğünü ifade etti.