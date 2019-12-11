Suriye Milli Ordusu M4 karayolundan çekildi

Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında Suriye Milli Ordusu'nun çekilmesiyle, Suriye ordusu M4 karayoluna yerleşti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de yolun tamamen Suriye ordusu tarafından kontrol edildiğini açıkladı.
Anlaşmaya göre kuzeye ilerleyen SMO güçleri, M4 karayolundan 3 kilometre uzaklıkta olacak.
YPG ise M4 karayolundan çekilip güneye doğru ilerleyecekti. Türkiye ve SMO güçleri Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından karayolunu YPG'den almak istemişti.
M4 karayolu Suriye'nin Halep kentinden Irak sınırına kadar uzanıyor.
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