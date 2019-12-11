Suriye’nin BM Temsilcisi: Türkiye’de şubatta yapılacak zirveye davet edilmedik

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı’nda Suriye heyetine başkanlık eden Caferi, gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye’nin önümüzdeki yılın şubat ayında İstanbul’da yapılacak zirveye davet edilmediğini ifade etti.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin katılacağı Dörtlü Zirve’nin önümüzdeki şubatta İstanbul’da yapılacağını açıklamıştı.

Caferi, “Türkiye ile diplomatik ilişkilerimiz yok. Hayır, bizi davet etmediler” dedi ve ekledi:

“Hala topraklarımızın bir kısmını işgal altında tutuyorlar ve Suriye krizinin büyük bir kısmının arkasında yine onlar var.”