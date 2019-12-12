İran, Macron'un tutuklu Fransızların serbest bırakılması talebini reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebine kendi Twitter hesabından "Fransızlar, İran’ın egemen bir ülke olduğunu, ne hükümetimiz ne de yargı otoritelerimizin başkalarının tavsiyelerini bile kabul etmeyeceğini unutmamalı. İçişlerine müdahale de bizim için ayrıca kabul edilemez" ifadeleriyle yanıt verdi.

Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Sciences Po akademisyenleri Fransa vatandaşı Roland Marshall ile Fransa-İran vatandaşı Fariba Adelhah, İranlı yetkililer tarafından ulusal güvenliğe karşı komplo suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Adelhah bu yılın temmuz ayında tutuklanmış. Marshall’ın tutuklandığı ise ekim ayında ortaya çıkmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek defalarca İranlı yetkilileri tutuklu vatandaşlarını serbest bırakmaya çağırdı.