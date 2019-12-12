Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi: Türkiye'nin harekatı Suriye'nin kuzeyinin Türkleşmesine yol açıyor

Beşar Caferi, "Suriye'de, ülkenin kuzeyinde bir Türkleşme süreci var. Bunu Nursultan'daki Astana süreci görüşmelerinde gündeme getirdik. Zira Türk bayrakları asıyorlar, okullarda kendi tabelalarını asıyorlar, yönetici pozisyonlarına Türkleri atıyorlar ve süreci uluslararası hukuka aykırı bir şekilde değiştiriyorlar" dedi.

Türk hükümetinin bu eylemleri şu anda gerçekleştirdiğini kaydeden Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Görüşmelerimiz sırasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik kötü niyetini gösteren diğer eylemler kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Türkiye'nin bu eylemlerinin oluşturduğu tehdit ve tehlikeleri, Suriye'deki tarihi eserlerin çalındığını anlattık. Bunları New York'ta, UNESCO'da da ifade ettik."

Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında Kazakistan başkenti Nursultan'da yürütülen görüşmelerin 14. turu 10-11 Aralık'ta yapılmıştı.