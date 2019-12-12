Libya'da Hafter'den 'Trablus'a yeni saldırı başlattık' açıklaması

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

'Libya el-Hades' televizyonunda konuşançevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdi.

Hafter, bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürdü.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.