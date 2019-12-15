Iraklı göstericiler ‘Humeyni Caddesi’nin tabelasını indirdi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Basra'da bir grup göstericinin, "Humeyni Caddesi" yazılı tabelayı indirdiği görülüyor.
Iraklı göstericiler ‘Humeyni Caddesi’nin tabelasını indirdihttps://t.co/LWratwA0zL pic.twitter.com/64bRbQOVci— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 15, 2019
Göstericiler, aynı yere "Ekim Şehitleri" yazılı başka tabela asarken Irak Milli Marşı'nı seslendiriyor.
Irak’ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde İran'ın ülkedeki nüfuzu da protesto ediliyor.
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