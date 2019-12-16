Esad: Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile Suriye petrolünün satışında suç ortağı

Suriye lideri Beşar Esad, Fırat'ın doğusundaki petrolün ABD tarafından çalınarak Türkiye'ye satıldığını açıkladı. Esad, "Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çinli Phoenix televizyonuna verdiği röportajda Suriye petrolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin 'Fırat'ın doğusundaki petrol kuyularının korunacağı' açıklaması kendisine hatırlatılan ve söz konusu kuyularla ilgili "Ele geçirdikleri petrolü ne yapacaklar?" sorusunu yanıtlayan Esad, söz konusu petrolün ABD tarafından çalınarak Türkiye'ye satıldığını açıkladı.

Esad'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Amerikalılardan da önce, IŞİD gelip bölgeyi ele geçirmeden -daha doğrusu bölgedeki kuvvetler IŞİD'le birleşmeden- önce söz konusu petrol kuyuları Nusra Cephesi tarafından kullanılıyordu. Petrolü çalıp doğrudan Türkiye üzerinden sattılar. Şimdi de ABD bölgedeki petrolü çalıp Türkiye'ye satıyor. Türkiye petrol satışında suç ortağı, sürece ilişkin bir sorunu yok ve hazır. Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor."