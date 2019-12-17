Mısır medyası: Turizme yapılan yatırımların 10 katına çıkarılması planlanıyor

Mısır’da yayınlanan al-Masry al Youm gazetesi, Mısır Merkez Bankası’nın önümüzdeki yılın sonuna kadar ülkedeki turizm sektörünü desteklemek için 50 milyar Mısır lirası (3 milyar dolardan fazla) öngürdüğünü yazdı.

Gazetenin haberine göre Mısır Merkez Bankası, 2020’nin sonuna kadar ülkedeki turizm sektörünün desteklemesi için 50 milyar Mısır lirasının öngörüldüğünü duyurdu.

Söz konusu meblağın daha önce aynı amaçla ayrılan 5 milyar liralık tutarın 10 kat fazlası olduğu belirtilen haberde, paraların otellerin modernizasyonu ve geliştirilmesi, ayrıca ülkede uzun yıllardır devam eden ekonomik krizden mağdur olan turizm sektörünün temsilcilerine destek amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

Turizm, Mısır’ın hazinesine döviz geliri sağlayan başlıca kaynaklardan biri. Mısır Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ülke yönetiminin değiştiği 2011’e ve Rus uçağının Sina Yarımadası’nda düştüğü Ekim 2015’e kadar turizm sektörünün ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) payı yüzde 11.3 idi ve hazinenin döviz gelirlerinin yüzde 14’ünü sağlıyordu.

O dönemde Mısır’a en çok turistin geldiği ülke Rusya iken onu sırasıyla İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa izliyordu.

Son birkaç yılda Mısır’daki turizm sektörü kısmen kriz öncesindeki göstergeleri yeniden yakalamayı başardı. Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl Mısır’ı 11 milyonu aşkın turist ziyaret etti.

Ülkenin bu yıl sonu itibarıyla elde ettiği turizm gelirlerinin kriz öncesi rakamlarının üzerinde olabileceği düşünülüyor.