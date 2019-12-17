Rusya ve Türkiye, Suriye'de bir kez daha devriye yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus askeri polisleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye ile olan sınırdaki yeni bölgede devriye görevi gerçekleştirdi.

Rus askeri polisleri TSK ile birlikte, Türkiye sınırında Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgede devriye yaptı. Rus Hava Kuvvetleri helikopterleri havadan devriye gerçekleştirdi.

Devriye görevi Kobani’nin birkaç kilometre doğusundaki sınır bölgesinde yaklaşık 2 saat sürdü ve 60 kilometrelik bir alanı kapsadı.

Devriye konvoyunda Tigr, Tayfun ve Kirpi araçları dahil olmak üzere 8 zırhlı araç ve iki taraftan yaklaşık 50 asker yer aldı.

Orlan-10 insansız hava aracı da devriye konvoyunu havadan izledi.