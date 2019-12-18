Rusya: İdlib’de militanların saldırısında 3 Suriyeli asker öldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı, bugünkü basın brifinginde, Heyet Tahrir Şam ve Suriye Milli Ordusu’nun geçen gece yarısından öğle saatlerine kadar Suriye hükümet güçlerinin Meşerfa’daki mevzilerine saldırdığını belirterek, “Saldırıda 2 tank ve 3 zırhlı piyade aracı yer aldı. Saldırı öncesinde, çok namlulu roketatarlardan ve toplardan yoğun ateş açıldı. Saat 7.45 sularında en az 30 militan, ağır makineli tüfeklerle donatılan 5 arazi aracı ile İdlib gerilimi azaltma bölgesinden Halep bölgesinin Melkiye ilçesindeki hükümet güçlerinin mevzileri yönünde ilerlemeye çalıştı. Üç araç imha edildi” dedi.

Yasadışı silahlı grup liderlerinin yakın zamanda yeni saldırılar planladığı yönünde bilgi edindiklerini dile getiren Borenkov, “Rus keşif araçları, Suriye Milli Ordusu’nun yaklaşık 300 üyesinin, ağır makineli tüfeklerle donatılan 20 kamyonet ve 7 zırhlı araçla Halep bölgesinin Afrin ilçesinden İdlib gerilimi azaltma bölgesine geçtiğini tespit etti” ifadelerini kullandı.