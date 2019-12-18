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03:52 18 Aralık 2019
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    Rusya, Tartus limanında tahıl transfer merkezi kurmayı planlıyor

    Fotoğraf: Digital Globe
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    Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Moskova’nın Ortadoğu’nun tahıl pazarında daha aktif çalışabilmek için Suriye’nin Tartus liman kentinde tahıl transfer merkezi kurmayı planladığını belirtti.

    Şeker
    © AA /
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    Suriye’ye 2 günlük çalışma ziyaretinde bulunan Borisov, yaptığı basın açıklamasında Rusya’nın Ortadoğu’nun tahıl pazarında daha aktif çalışabilmek için Tartus’ta tahıl transfer merkezi kurmayı planladığını ifade etti.

    “Önümüzdeki yıl Tartus limanında yeni bir tahıl transfer merkezinin inşaatına başlamayı planlıyoruz, bu sayede Rusya, önde gelen tahıl ihracatçısı olarak Ortadoğu bölgesinin pazarında sürekli olarak varlık gösterebilecek” diyen Borisov, Rus tahılının Tartus’tan Ortadoğu ülkelerinin her birine ulaştırılabileceğini vurguladı.

    ‘Tatrus limanının modernizasyonuna 500 milyon dolar yatırılacak’

    Borisov ayrıca Rusya’nın Suriye’den yönetimini devraldığı Tartus limanının modernizasyonuna önümüzdeki 4 yıl içinde 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı bilgisini verdi.

    Yuriy Borisov
    © Fotoğraf : Twitter
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    Borisov, “Rus tarafı eski limanın çalışmasını düzene koymayı ve ticaret amaçlı yeni bir liman inşa etmeyi hedefliyor. Önümüzdeki 4 yılda yapılacak yatırımların tutarı 500 milyon dolar olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

    Şu anki düşük kapasiteye rağmen Tartus’ta 3.7 bin kişilik istihdam yaratıldığına dikkat çeken Borisov, Rusya’nın planlarının limanın modern bir hale getirilmesini, ayrıca ‘Akdeniz-Basra Körfezi’ nakliye koridorunun oluşturulması için Suriye ve Irak’taki demiryollarının restorasyonunu, bazı bölgelerdeyse yeni demiryolunun döşenmesini kapsadığını, yatırımcılara göre bu çalışmaların Tartus üzerinden mal sevkiyat trafiğinin artmasını sağlayacağını anlattı.

    ‘Rusya Suriye’ye insani yardım olarak 100 bin ton tahıl tahsis edecek’

    Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam’da Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen Borisov, Rusya yönetiminin bu ülkeye insani yardım olarak 100 bin ton tahıl tahsis etme kararı verdiğini, yılsonuna kadar başlayacak olan sevkiyatların önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

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    “Sayın Başkan, Rusya yönetiminin Suriye halkına insani yardım olarak 100 bin ton tahıl tahsis etme kararı vermiş olduğu konusunda sizleri bilgilendirmeliyim” diyen Borisov, sevkiyatların ay sonuna kadar başlayacağını ve en geç önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacağını söyledi.

    Suriye ekonomisinin kalkınması için daha birçok şeyin yapılması gerektiğine dikkat çeken Borisov, “Suriye’ye geldiğim her defasında yeniden barışçıl yaşama dönüldüğünü görmek hoşuma gidiyor. Ancak ekonomiyi canlandırmak açısından daha birçok şey yapmalıyız. Bir yıl içinde güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum, gübre fabrikası toparlanmaya başladı, Tartus’taki işleri de fena gitmiyor” diye konuştu.

    Suriye ziyaretinin Suriye-Rus hükümetler arası komisyonunun Moskova’daki toplantı öncesinde gerçekleştiğini ifade eden Borisov, “Aralıkta hükümetler arası komisyonunun toplantısı olacak. Mevkidaşım ile (Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim) ileriye dönük adımlarımıza ek dinamizm kazandırmak üzere detayları görüşmek için özellikle geldim” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Tartus limanı, tahıl, Tartus, Suriye, Rusya
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