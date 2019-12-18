Rusya: Yüzlerce militan Suriye ordusuna saldırdı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, saldırının Heyet Tahrir Şam, Hurras ed-Din ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlendiğini kaydetti.

Saldırının iki noktadan başlatıldığını söyleyen komutan, "Tamana yakınlarında, 2 tank ve bir zırhlı araç desteğiyle yaklaşık 40 kişi saldırıya geçti. Ayrıca yasadışı silahlı oluşumların yaklaşık 60 üyesi, mayınlı engeli geçerek İdlib bölgesindeki Zeytuni yerleşiminin kuzeyindeki yüksekliği ele geçirmeye çalıştı" dedi.

Suriye ordusunun tüm saldırıları püskürterek 1 tankı ve 1 zırhlı aracı imha ettiği ifade edildi.

Daha sonra yaklaşık 200 militanın, ağır makineli tüfeklerle donatılan 10 arazi araç eşliğinde Umm-Halahil ve Zarzur yerleşimleri yakınlarındaki Suriye ordusu mevzilerine saldırdığını aktaran Borenkov, saldırının püskürtülürken 3 militanın etkisiz hale getirildiğini, 12 Suriye askerinin yaralandığını kaydetti.