İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 7 hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.