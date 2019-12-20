Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Yunan gemisinin karasularımıza girmesi egemenliğimizin ihlalidir

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ordusu için çalışan Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularına girmesinin, "ülke egemenliğinin ihlali" olduğunu söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Avn, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale'yi başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Avn, "Yunan gemisinin, münhasır ekonomik bölgemizdeki karasularımıza girmesi Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Birleşmiş Milletler'den gerekli soruşturmayı yapmasını istedik" dedi.

Avn, ülkesinin güney sınırında istikrarı sağlama ve 1701 sayılı karara bağlı kalma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Hükümeti kurma görevinin Hassan Diyab'a verildiğini anımsatan Avn, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik şartlarla baş edebilecek çalışma grubundan oluşacağını söyledi.

Avn, ABD'nin, Lübnan için Uluslararası Destek Grubu'na ortak olmasını umduğunu ifade etti.

Lübnan ordusuna sağladığı eğitim ve mühimmat yardımından dolayı ABD'den övgüyle söz eden Avn, barışçıl gösterilere katılan protestocuların güvenliğinin sağlandığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale de Lübnan'ı ziyaretinin iki ülke arasındaki ortaklığın gücünü yansıttığını dile getirerek, ziyaretinin hükümetin kurulmasıyla bir alakasının bulunmadığını vurguladı.

ABD'nin, Lübnan güvenlik güçlerine barışçıl gösterilere katılan protestocuların güvenliğini sağlamaya devam etme çağrısında bulunduğunu ifade eden Hale, "Artık parti çıkarlarını bir kenara bırakıp ülke çıkarları için çalışma, reformları harekete geçirme ve reformları uygulayabilecek hükümeti kurma zamanı gelmiştir" dedi.