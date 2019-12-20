Rusya: İdlib'de militanların saldırısında 17 Suriye askeri öldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın brifinginde, militanların dün akşam saatlerinde İdlib bölgesindeki Sincar ve Ebu Dali yerleşimleri yönlerinde taarruza geçtiğini, saldırıların püskürtüldüğünü açıkladı.

Borenkov, "Saldırılar püskürtülürken 17 Suriye ordusu askeri öldü, 42 asker de yaralandı. Militanların kaybı, ölü ve yaralı olarak yaklaşık 200 kişi olarak gerçekleşti" diye konuştu.