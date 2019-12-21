Suriye medyası: Teröristler üç kez enerji tesislerine saldırdı

SANA, Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberinde terör yanlılarının ülkenin orta kısmındaki petrol ve gaz tesislerine yönelik 3 ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Açıklamada, “Ülkenin orta kısmında yer alan Humus’taki petrol rafinerisini, gaz tesisini ve Al Rayan istasyonunu hedef alan terör saldırıları gerçekleştirildi, maddi hasar verildi” ifadelerine yer veridi.
Saldırıların gerçekleştiği yerlerde itfaiye ve onarım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Diğer medya kaynakları ise saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bilgisini verdi.
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