Suriye ordusu İdlib'de stratejik bir yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Suriyeli askeri bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre Suriye ordusu, İdlib’in güneydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip el-Tah yerleşimini özgürlüğüne kavuşturdu.

“Suriye ordusu, İdlib’in güneydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip el-Tah yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi” diyen kaynak, özgürlüğüne kavuşturulan yerleşimin El Nusra Cephesi’nin İdlib’deki en önemli ‘kalelerinden’ biri olduğunu vurguladı.

Suriye ordusu geçen perşembe İdlib’in güneydoğusunda yeni bir operasyon başlatmıştı.

Operasyon sırasında Rabia, Hureyba, Harba-Bannan, Şaara, Tell Mahv, Bustan, Harraki, Ebu Şarci ve El Burj gibi birçok yerleşimin özgürlüğüne kavuşturulduğu belirtilmişti.