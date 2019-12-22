Arap medyası: Suriye’de terör örgütünün lideri öldürüldü

Sky News Arabia televizyonun aktardığına göre El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü Hurras ed-Din lideri Ebu Hatice Ürdüni, İdlib kırsalında ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyona ait bir SİHA ile aracında vurularak öldürüldü.

Ürdüni’nin öldürülmesi için kullanılan mühimmatın ABD yapımı AGM-114R9X füzesi olduğu ileri sürüldü.

AGM-144 Hellfire füzesinin değiştirilmiş versiyonu olan AGM-114R9X patlayıcı ile değil, hedefe yaklaştığı anda açılan ve etrafındaki her şeyi paramparça eden bıçaklarla donatılıyor.