Rusya: Suriye ordusu İdlib’de yaklaşık 100 militanın saldırısını püskürttü

Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hükümet güçlerinin dün İdlib bölgesinde bir yerleşime sızmaya çalışan 100’e yakın Heyet Tahrir Şam militanının saldırısını püskürttüğünü, saldırıda çok sayıda militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, Suriye ordusunun dün İdlib bölgesinde yer alan Karratin el Kebira yerleşimine sızmaya çalışan 100’e yakın Heyet Tahrir Şam militanının saldırısını püskürttüğünü, saldırıda çok sayıda militanın öldürüldüğünü belirtti.

“21 Aralık 2019’da saat 12.40’ta Heyet Tahrir Şam örgütünden yaklaşık 100 kişilik bir grup, İdlib’deki Karratin el Kebira yerleşimi yönünde Suriye hükümet güçlerinin savunma hattını delmeye çalıştı” diyen Borenkov, militanların saldırısının Suriye ordusunun topçu birliklerinin açtığı ateşle durdurulduğunu, militanların ağır kayıplar verdiğinin altını çizdi.

Ayrıca saat 19.00’da bir militan grubunun İdlib’in Sukayat yerleşiminin kuzeyinde Suriye ordusunun mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Borenkov, saldırıda intihar bombacısı tarafından kullanılan zırhlı bir aracın yer aldığı, aracın Suriyeli askerler tarafından imha edildiğini vurguladı.

Tümgeneral Borenkov, “Ancak silahlı grupların reaktif yaylım ateş sistemleriyle açtığı ateş sonucu 6 Suriyeli asker hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı” ifadelerini kullandı.

Rus komutan, yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına silahlı provokasyonlardan vazgeçerek kontrollerindeki bölgelerde barışçıl çözüm yoluna girmeleri çağrılarına devam edildiğini sözlerine ekledi.