İsrail topraklarından Şam'a füze saldırısı

İsrail topraklarından Şam'ın güneyindeki Agraba bölgesine yeni bir dalga füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
#عاجل || #سانا ..— سانا عاجل (@SanaAjel) December 22, 2019
مراسل سانا: أنباء عن سقوط أحد الاهداف المعادية في منطقة #عقربا بريف #دمشق.
Sputnik muhabirine göre, Şam'da yerel saatle 23.15 sıralarında en az iki büyük patlama meydana geldi.
Reuters'a konuşan isimsiz bir kaynak, Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye dört seyir füzesinin atıldığının öğrenildiğini kaydetti.
Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.
Olayla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmazken, sosyal medya hesapları saldırıya ilişkin kamera görüntüleri yayınladı.
#Syrie #Israel aurait tiré des missiles depuis l'espace aérien libanais en direction de #Damas où les défenses anti-aériennes ont été activées.— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) December 22, 2019
Une explosion aurait été reportée à la base T4.#Syria #Damascus #IDF #Lebanon #Tsahal #Liban. pic.twitter.com/KfaNqQAIJX
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