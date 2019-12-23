İsrail topraklarından Şam'a füze saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail topraklarından Şam'a ateşenen füzelerin hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu bildirdi.

İsrail topraklarından Şam'ın güneyindeki Agraba bölgesine yeni bir dalga füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Sputnik muhabirine göre, Şam'da yerel saatle 23.15 sıralarında en az iki büyük patlama meydana geldi.

Reuters'a konuşan isimsiz bir kaynak, Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye dört seyir füzesinin atıldığının öğrenildiğini kaydetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Olayla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmazken, sosyal medya hesapları saldırıya ilişkin kamera görüntüleri yayınladı.