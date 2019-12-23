Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplamda 24 yıl hapis cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı.
Update: Three other people have been sentenced to a total of 24 years in jail. https://t.co/bIrWdUYKcb pic.twitter.com/YBuVXyanOb— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 23, 2019
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, cinayetle ilişkisi olan herkesin yargılandığı, 9 celsenin gerçekleştirildiği ve kararın 10. Celsede alındığı belirtildi.
Kaşıkçı ailesinin ve Türkiye’den temsilcilerin de katıldığı da ifade edildi.
Kahtani serbest bırakıldı
Kaşıkçı'nın cinayetinde kilit rol oynadığı öne sürülen Veliaht Prens Selman'ın eski danışman Suud el Kahtani'nin sorgulandığı ancak kendisine hiçbir suçlama yöneltilmediği ve serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, eski istihbarat başkan yardımcısı Ahmed el Asiri'nin delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı duyuruldu.
#النيابة_العامة: تم التحقيق مع "سعود القحطاني" ولم توجه له تهم في قضية مقتل خاشقجي.#عاجل..https://t.co/JcZ5faEI4F pic.twitter.com/s666w9OJOP— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) December 23, 2019
Başkonsolos Uteybi'ye ise suçlama yöneltmedi
Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye ise suçlama yöneltmedi.
Kararların nihai olmadığı, temyiz edilebileceği ve temyizden sonra Yüksek Mahkeme’ye sunulacağı da belirtildi.
السعودية: أحكام بالإعدام على 5 متهمين بقضية خاشقجي https://t.co/UrNDFNJTVs pic.twitter.com/JngvvaukB7— أخبار السعودية (@KSANews) December 23, 2019
Savcılığın açıklamasında yürütülen soruşturma sonrasında, hüküm giyen şüphelilerle Kaşıkçı arasında herhangi bir düşmanlık işaretine rastlanmadığı ve cinayetin önceden planlanmadan işlendiği ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor…
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