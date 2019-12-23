Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplamda 24 yıl hapis cezası

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetiyle ilgili yargılanan kişilerden 5’ine idam cezası, diğer 3 kişiye de toplamda 24 yıl hapis cezası verildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı.

Update: Three other people have been sentenced to a total of 24 years in jail. https://t.co/bIrWdUYKcb pic.twitter.com/YBuVXyanOb — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 23, 2019

​

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, cinayetle ilişkisi olan herkesin yargılandığı, 9 celsenin gerçekleştirildiği ve kararın 10. Celsede alındığı belirtildi.

Kaşıkçı ailesinin ve Türkiye’den temsilcilerin de katıldığı da ifade edildi.

Kahtani serbest bırakıldı

Kaşıkçı'nın cinayetinde kilit rol oynadığı öne sürülen Veliaht Prens Selman'ın eski danışman Suud el Kahtani'nin sorgulandığı ancak kendisine hiçbir suçlama yöneltilmediği ve serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, eski istihbarat başkan yardımcısı Ahmed el Asiri'nin delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı duyuruldu.

Başkonsolos Uteybi'ye ise suçlama yöneltmedi

​Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye ise suçlama yöneltmedi.

Kararların nihai olmadığı, temyiz edilebileceği ve temyizden sonra Yüksek Mahkeme’ye sunulacağı da belirtildi.

السعودية: أحكام بالإعدام على 5 متهمين بقضية خاشقجي https://t.co/UrNDFNJTVs pic.twitter.com/JngvvaukB7 — أخبار السعودية (@KSANews) December 23, 2019

​

Savcılığın açıklamasında yürütülen soruşturma sonrasında, hüküm giyen şüphelilerle Kaşıkçı arasında herhangi bir düşmanlık işaretine rastlanmadığı ve cinayetin önceden planlanmadan işlendiği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor…