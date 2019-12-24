Suriye: Değişken politikaları nedeniyle Kürt güçlerle diyaloğu durdurduk

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Kürt güçlerin değişken politikası nedeniyle Şam ile YPG temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin son turunun başarısızlıkla sonuçlandığını ve diyaloğun durdurulduğunu ifade etti.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Muallim, Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlük'ün kısa süre önce Kamışlı'yı ziyaret ederek bölgedeki güvenlik önlemleri ve askeri hazırlıklar hakkında bilgi aldığına dair haberleri doğruladı.

Muallim, "Ancak Kürt kardeşlerimizle yapılan görüşmeler, ABD'yle Kürtler arasındaki ilişkilerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle istenen siyasi seviyeye ulaşmadı. Zira ABD'liler bir gün Kürt güçlerden kurtulacaklarını, bir başka gün kurtulmayacaklarını söylüyorlar. Bu nedenle Kürt güçlerle diyalog durduruldu" dedi.

Muallim, Kürt güçlerin istikrarlı bir politikası olmadığının altını çizdi.