Netanyahu: ABD'nin Batı Şeria'daki yerleşimlerin İsrail'e ilhakını tanımasını sağlayacağım

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin 'İsrail'e ilhakını' ABD yönetimine kabul ettireceği vaadinde bulundu.

Netanyahu, liderliğini yürüttüğü Likud partisinde perşembe günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajla partililere bazı vaatlerde bulundu.

Mesajında, başbakanlığı süresince ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti olarak kabul eden kararnameyi imzaladığını, Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını tanıdığını hatırlatan Netanyahu, "Bir şeyler daha yapacağım. ABD'nin Ürdün Vadisi ve tüm yerleşim birimlerindeki egemenliğimizi tanımasını sağlayacağım. Sonraki adım bu ve bunu ancak ben başarabilirim" ifadelerini kullandı.

Likud'da perşembe yapılacak seçimde Netanyahu ve partinin önde gelen milletvekillerinden Gideon Saar yarışacak.

Netanyahu, 17 Eylül'de düzenlenen erken seçim öncesi de Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin tamamı ve Ürdün Vadisi'ni 'İsrail'e ilhak etme' vaadinde bulunmuştu.