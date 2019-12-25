Irak'ta IŞİD saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı

Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.
AA muhabirine açıklama yapan Musul vilayetinde görevli Yüzbaşı Faysal el-Cuburi de Mahmur ilçesine bağlı Güver beldesinde Haşdi Şabi güçlerinin devriye aracına saldırı düzenlendiğini ifade etti.
Cuburi, yere döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği, 5'nin de yaralandığı bilgisini verdi.
Kerkük emniyetinde görevli Yüzbaşı Hamid el Ubeydi ise IŞİD üyelerinin vilayetin batısındaki Habbaza Petrol Kuyularını koruyan iki güvenlik noktasında saldırı düzenlediğini aktardı.
Ubeydi, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.
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