İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi: İran'ın, Irak'a yerleşmesine izin vermeyeceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Irak'a gelişmiş silahlar soktuğunu iddia ederek, "İran'ın Suriye ve Irak'a yerleşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Herzilya kentinde düzenlenen bir konferansta, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün her gün gelişmiş silahları Irak'a soktuğunu iddia eden Kohavi, "Buna müsaade edemeyiz. İran'ın, Irak ve Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kohavi, İsrail ile İran arasında çatışma ihtimaline de değinerek, "İran ile sınırlı çatışma ihtimali mevcut ve bunun için hazırlanıyoruz" dedi.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı'nda, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'a ait füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ağustos ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, 'Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin temmuz ayında İsrail tarafından vurulduğu' imasında bulunmuştu.

Tel Aviv'in Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin bir soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir" cevabını vermişti.