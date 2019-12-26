Rus askeri polisi, ABD güçlerinin terk ettiği Tel Samin'de kontrol sağladı

Rus Zvezda televizyonunun yayınladığı görüntülerde Rus bayraklı askeri araçlarla kasabaya giren askerlerin bölgeyi kontrol altına aldığı görülüyor.
Rus askeri polisi, terk edilen binalardan birinde göndere Rus bayrağı çekiyor.
Rus askeri polisi, bölgede devriyelere başlayarak yerel sakinlerin güvenliğini sağlayacak.
Tel Samin, Rakka'yı ülkenin merkezine ve kuzeyine bağlayan yolların kesişme noktasının bulunduğu stratejik bir bölgede yer alıyor.
Russian military police secure yet another abandoned US outpost in #Syria— RT (@RT_com) December 26, 2019
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