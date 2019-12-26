Esad'ın danışmanı ABD basınına konuştu: Petrol bizim petrolümüz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, "ABD Başkanı petrolümüzü çalmaktan söz ediyor Böyle bir şeye hakkı yok. Petrol bizim petrolümüz" ifadesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, ABD'de yayın yapan NBC News'a yaptığı açıklamalarda Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğine ilişkin planları ve Suriye'de devam eden çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şaban, "Esad'ın kafasında ülkemizin -ister terörist ister Türk ister Amerikalılar olsun, yabancıların işgalinden tamamen özgürleştirilmesi gerektiğine dair en ufak bir soru işareti yok" ifadesini kullandı. Çatışmaların Suriye'ye dayatıldığını söyleyen Şaban, ""Suriye'ye karşı başlatılan savaş başkana karşı değil, ülkeye ve Suriye halkına karşı başlatılan bir savaştı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de petrol için asker bırakma kararını hatırlatan Şaban, Trump için "Petrolümüzü çalmaktan söz ediyor Böyle bir şeye hakkı yok. Petrol bizim petrolümüz" mesajı gönderdi.

A top adviser to Syria’s president says the United States has no right to Syria’s oil and has warned of “operations” against American troops guarding the oil fields, NBC News reports. https://t.co/WrGoNFDHaz — NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 26, 2019

​

‘ABD’ye dava açmayı değerlendiriyoruz’

Lübnan'da yayın yapan el Mayadin televizyonuna demeç veren Şaban, petrolü talan ettiğinden dolayı ABD'ye karşı uluslararası bir dava açmayı değerlendiklerini söyledi.

​