Irak Cumhurbaşkanı Salih: Protestocuların kabul etmeyeceği birini aday göstereceğime istifa etmeyi tercih ederim

Cumhurbaşkanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Salih'in Bina Koalisyonu'nun adayı İdani'ye hükümeti kurma teklifi sunmayacağını içeren yazıyı Meclis'e gönderdiği belirtildi.

Anayasa kendisine adayları reddetme yetkisi vermediğinden dolayı istifasını parlamentoya sunmaya hazır olduğunu söyleyen Salih, İdani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu da vurguladı.

“Protestocuların kabul etmeyeceği birini aday göstereceğime istifa etmeyi tercih ederim” diyen Salih, Meclis'ten en büyük koalisyonla ilgili çelişkili bilgiler aldığını belirtti.

'Halka hizmet etmeyen bir mevkiden hayır gelmez'

Açıklamada, Salih'in şu ifadeleri de yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye hazır olduğumu ve bunu Meclis'teki milletvekillerinin tasarrufuna bırakacağımı bildiriyorum. Onlar, halkın temsilcileri olarak uygun olana karar verecekler. Halka hizmet etmeyen bir mevkiden hayır gelmez."

Protestocular, dün gece yolları ve köprüleri kapatıp birkaç binayı ateşe vermişti.

Tüm siyasi adayları karşı çıkan protestocular, kendini aday olarak göstermek içim müzakere eden tüm kişileri reddettiklerini açıklamışlardı.

Salih'e, İran'a yakın Şii siyasi tarafların başbakan adaylarını kabul ettirmek için baskı uyguladığı ifade ediliyor.