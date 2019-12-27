Netanyahu, partisi Likud'da yapılan başkanlık seçiminin galibi oldu

İsrail'de sağcı Likud partisi, 2020 yılında yapılacak genel seçimlerde partiyi kimin yöneteceğini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Kanal 13'in aktardığına göre mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu, oyları yüzde 72.5'ini alarak seçimin galibi oldu.

תוצאות האמת בפריימריז בליכוד: נתניהו ניצח עם 72.5% מהקולות • לפרטים המלאים >> https://t.co/Zr0JJRPAm0



(צילום: לע"מ) pic.twitter.com/A0c98BZ4pI — חדשות 13 (@newsisrael13) December 26, 2019

Daha önceki sandık çıkış anketleri, Netanyahu'nun oyların yüzde 71.52'ini kazandığını, rakibi Gideon Saar'ın ise o sırada sadece yüzde 28.48'lik bir oy aldığını göstermişti.

אחרי הדיוק המושלם במדגם הבחירות לראשות מפלגת העבודה בשנה האחרונה, נכנסים שוב לשדה המוקשים המפלגתי, והפעם עם מדגם הבחירות לראשות תנועת הליכוד, עם 758 נדגמים ייחודיים וסטיית תקן של 3.2%.



המדגם נכון לשעה 22:00. להלן התוצאות שלנו >>>@netanyahu @gidonsaar pic.twitter.com/WFLTPwO6o1 — Direct Polls (@Direct_Polls) December 26, 2019

Çıkış anketlerinin sonuçlarını takiben Netanyahu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, partisini yaklaşan 2020 seçimlerinde zafere götürme söz verdi.

Seçimlerde Netanyahu'nun bir numaralı takibi olarak öne çıkan Saar, iki devletli bir çözümü reddetmesi ve Ürdün ile anlaşmaya gidilmesini tercih etmesi nedeniyle Filistin meselesinde daha saldırgan olmasıyla öne çıkıyor.