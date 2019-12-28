Wikileaks, Duma'daki 'kimyasal saldırı' iddialarıyla ilgili yeni belgeler yayınladı

WikiLeaks, yeni ifşaatında, OPCW'deki Kabine Şefi Sebastien Braha’nın müfettiş Ian Henderson’dan, Duma’da kimyasal silah kullanımı iddiasının kurgu olduğunu gösteren belgeyi kuruluşun Dokümanlar Kayıt Defteri Arşivinden kaldırmayı ve 'teslimat, depolama, her ne varsa tüm izlerini silmeyi' emrettiğini ortaya koyuyor.

WikiLeaks'in yayımladığı başka bir belgeye göre, bir toplantıda, saldırının kurbanı olduğu iddia edilen ve bildirilen semptomların bir klor gazı zehirlenmesi ile tutarlı olup olmadığı hakkındaki görüşleri sorulan toksikoloji uzmanları, semptomlar ve klor maruziyeti arasında bir korelasyon olmadığı sonucuna vardıklarını açıkladı.

İfşa edilen belgeden ayrıca başmüfettişin, Duma’daki eylemin 'bir propaganda uygulaması' olduğunu dile getirdiği görülüyor.

RELEASE: OPCW-Douma Docs 4. Four leaked documents from the OPCW reveal that toxicologists ruled out deaths from chlorine exposure and a senior official ordered the deletion of the dissenting engineering report from OPCW’s internal repository of documents.https://t.co/ndK4sRikNk — WikiLeaks (@wikileaks) December 27, 2019

WikiLeaks, geçen ayki ifşaatında ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki hava saldırıları hakkında OPCW tarafından yapılan soruşturmaların çarpıtıldığını ortaya koymuştu.

WikiLeaks'in yayımladığı e-postanın içeriğine göre OPCW uzmanı, çalışma arkadaşlarının Duma'daki saldırılar hakkındaki bilgileri kasıtlı olarak çarpıttığını ve araştırma ekibinin Batılı güçlerin saldırısı sonrası sahada elde ettiği bulguları değiştirdiğini belirtmişti.

Sızıntı, geçen yıl saldırıdan dolayı Şam'ı suçlamak için ağız birliği yapan Batılı medya kuruluşlarının neredeyse tamamı tarafından gözardı edildi.