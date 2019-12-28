Irak ordusu IŞİD saldırıları nedeniyle Kerkük'ün güneyine takviye güç gönderdi

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Irak ordusuna bağlı 34. Tugay birlikleri ile çok sayıda tank ve ağır silahın kentin güneyine aktarıldığını belirtti.

Harbiye, söz konusu takviye gücün özellikle kentin güneyindeki kırsal bölgelerde düzenlenen IŞİD saldırılarının önüne geçilmesi için gönderildiğini ifade etti.

Son zamanlarda Kerkük'teki saldırılarını artıran IŞİD'in, bugün kentte ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlediği açıklanmıştı.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.