Rusya: Teröristler İdlib’de Suriye ordusunun mevzilerine saldırdı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, teröristlerin İdlib’in Carcanaz bölgesinde Suriye ordu birliklerinin mevzilerine iki kez saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye ordu güçlerinin teröristlerin saldırılarını püskürttüğünü ve her hangi bir can kayıplarının olmadığını söyledi.

Her iki saldırıyı da ağır silahlarla donatılmış beş-altı pikap desteğiyle 50’ye yakın militanın gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Borenkov, saldırıların Deyr el Garbi- Maysrun ve Maar-Şurin- Candarnaz yönlerinden yapıldığını ve saldırı sonucunda 30 kişinin öldüğü ve yaralandığını kaydetti.