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22:47 30 Aralık 2019
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    Pentagon'un Haşdi Şabi'ye 5 hava saldırısı açıklamasının ardından Irak çapında ABD ve İsrail'i protesto gösterileri düzenlendi.

    Sadr: ABD güçlerini Irak'tan çıkarmaya hazırım, safları birleştirelim

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    Ortadoğu
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    ABD'nin Haşdi Şabi'yi vurması üzerine Sistani 'resmi Irak kuvvetlerinin hedef alındığını' belirterek 'Irak'ın egemenliğine saygı' talep etti. Sadr, rakiplerine "İşgal güçlerinin en kısa zamanda ülkeden çıkarılmaları için safları birleştirin. Eğer çıkmazlarsa sizinle birlikte onları çıkarmak için başka tutumumuz olacak" diye seslendi.

    ABD-İran ihtilafının Irak'a yansıtılmasına karşı Irak'ta her kesimden tepki var.

    IŞİD'le savaşın başını çeken İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ABD'nin hava saldırılarının hedefi olması, Irak'ta birbiriyle uyuşmaz tarafların benzer tellerden seslerini yükseltmelerine neden oldu.

    Pentagon'un Ketaib Hizbullah grubuna Irak ve Suriye'de 5 hava saldırısı açıklaması sonrası, daha önce protesto dalgaları nedeniyle istifasını sunmuş Irak Başbakanı'ndan Irak nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Şiilerin ruhani liderine ve son dönemde İran'dan Suudi Arabistan'a çark kıran radikal Şii lidere dek her kesim, ABD'ye karşı birleşti. 

    Sistani: Resmi güç hedef alındı, egemenlik ihlal edildi

    Iraklı Şiilerin en büyük dini merci Ali es Sistani, ABD'nin Ketaib Hizbullah grubuna ait üslere yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesini talep etti.

    Sistani, web sayfasında yayımlanan açıklamasında, 'resmi Irak kuvvetlerine bağlı savaşçıların hedef alındığını' belirtti.

    Ruhani liderden milislerin 'yasadışı' faaliyetlerine de kınama

    ABD'nin bazı gayriresmi grupların yasadışı faaliyetlerini saldırıya gerekçe gösterdiğine işaret eden ruhani lider, "Bu yasadışı uygulamalarla ilgilenecek tek makam yalnızca resmi Irak makamlarıdır" vurgusu yaptı.

    'Bu bahaneyle ülkenin içişlerine karışmayın'

    Irak resmi güçlerinin ülkedeki güvenlik tehditlerine karşı gereken önlemleri alacağını ve bu bahaneyle ülkenin içişlerine karışılmaması gerektiğinin altını çizen Sistani, "Bölgesel ve uluslararası hesapları görmenin yeri Irak değildir" dedi. 

    Sadr: ABD varlığını siyasi ve yasal yollardan sona erdirelim

    ABD işgali döneminde tek önemli Şii direnişini sergileyen ama sonrasında daha karmaşık bir yol benimseyen radikal lider Mukteda Sadr da Sistani'nin ardından açıklama yaptı.

    Son dönemde ters düştüğü İran destekli Iraklı Şii milis gruplara da seslenen Sadr, ABD'nin Irak'taki askeri varlığını siyasi ve yasal yollardan sona erdirme çağrısı yaptı. 

    Bunun işe yaramaması halinde Şii milis gruplarla işbirliği içinde başka eylemlerde bulunacağını söyleyen Sadr, şu paylaşımda bulundu:

    "(İran ile ABD arasındaki) Çekişmenin Irak üzerinden yapılmasına izin vermeyeceğiz. İşgalcileri (ABD askerleri) ülkeden siyasi ve hukuki yollarla çıkarmaya hazırım. İşgal güçlerinin en kısa zamanda ülkeden çıkarılmaları için safları birleştirin. Eğer çıkmazlarsa da sizinle birlikte onları çıkarmak için başka tutumumuz olacak."

    Sadr'dan Şii milislere uyarı

    Şii milislere Irak'a saldırılmasını haklı çıkarmak için kullanılacak 'sorumsuz eylemlerden' kaçınmaları çağrısı da yapan radikal Şii lider, dün ABD saldırısına karşı ilk açıklamasında bunun Irak'ın egemenliğine ve Haşdi Şabi'ye karşı yapıldığını belirtmişti.

    Irak Başbakanı: Ulusal egemenliğe kabul edilemez saldırı

    Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de "Haşd Şabi'ye saldırı, Irak'ın ulusal egemenliğine saldırıdır" vurgusu yaptı.

    "Irak silahlı kuvvetlerine ABD saldırısı, tehlikeli sonuçları olacak kabul edilemez, kötü niyetli bir tecavüzdür" açıklamasını yayımlayan Abdulmehdi, ardından bir açıklama daha yapıp Ketaib Hizbullah'ı vuran ABD uçaklarının Irak içinden havalanmadığını duyurdu. 

    Irak Milli Güvenlik Kurulu: Koalisyonla ilişkimizi göden geçireceğiz

    Irak Milli Güvenlik Kurulu, 'ABD'nin Haşd Şabi'ye saldırısının, Bağdat'ı uluslararası koalisyonla ilişkisini ve işbirliğini gözden geçirmek zorunda bırakacağı' uyarısını yaptı.

    Kurul'un açıklamasında, ABD'nin hava saldırılarının Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğu ve ABD'nin sadece kendi siyasi öncelikleri ve çıkarımları temelinde hareket ettiği belirtildi. 

    Irak, askeri üsleri ve buralarda konuşlu tüm birlikleri korumanın Irak güvenlik güçlerinin özel sorumluluğu olduğunun altını çizen Kurul, Sistani ve Sadr gibi, Irak'ın bölgesel ve uluslararası ihtilafların çatışma sahası olmayı reddettiğini vurguladı. 

    Etiketler:
    İran, Mukteda es Sadr, Ayetullah Ali Sistani, Irak, Pentagon, ABD, Haşdi Şabi, Ketaib Hizbullah
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