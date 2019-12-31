Haşdi Şabi'yi vuran ABD'nin elçiliğini basma girişimi: Elçi, Bağdat'tan tahliye edildi

Pentagon'un Haşdi Şabi'nin kilit grubu Ketaib Hizbullah'a 5 hava saldırısı düzenlediğini açıklaması karşısında Irak'ta tüm kesimlerin sesini yükseltmesinin ardından bugün binlerce Iraklı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı.
IŞİD'le savaşta kritik rol oynayan İran destekli Şii ağırlıklı Iraklı milis organizasyonu Haşdi Şabi'nin üyeleri ve protestocu siviller, ABD elçiliğinin ana kapısı önünde protestoya gösterisine başladı.
ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırılarını kınayan protestocular, Başkan Donald Trump aleyhine de sloganlar attı.
AA, kalabalığın bir kısmının, elçiliğe girmeye çalıştığı haberini geçti.
Reuters, ana kapıya konuşlanan Irak özel kuvvetlerinin kalabalığın içeri girmesini engellediğini duyurdu.
Ardından Irak Dışişleri yetkilileri, Reuters'e, ABD Büyükelçisi ve elçilik çalışanlarının Bağdat'tan tahliye edildiğini söyledi.
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