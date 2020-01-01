Tel Abyad’da bombalı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Suriye devlet televizyonu El Ahbar’ın aktardığına göre, saldırı Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasında meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda
Henüz saldırıyı hiçbir örgüt üstlenmedi.
Suriye’nin kuzeyinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El Ahbar’ın aktardığına göre, saldırı Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasında meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda
Henüz saldırıyı hiçbir örgüt üstlenmedi.
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