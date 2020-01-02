Devrim Muhafızları Komutanı: Amerika'yı çiğneyip geçebiliriz, ama İran'ı savaşa sürüklemeyeceğiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması üzerinden yeniden tırmanan Washington-Tahran gerilimi için "Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz, ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz" mesajını verdi.

Trump yönetiminin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği bileşkesinin basılması ve kısmen işgal edilmesinden İran'ı sorumlu tutması sıcak savaş ihtimalini yeninden gündeme getirirken, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami'den açıklama geldi.

Ahvaz kentindeki bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı, Tasnim haber ajansına göre, "Savaşa gitmiyoruz, ancak savaştan da korkmuyoruz" mesajını verdi.

ABD'nin Irak'taki olaylardan İran'ı sorumlu tutan suçlamalarına "ABD, başarısız olduğu her yerde İran'ı suçlu gösteriyor" karşılığını veren Selami, ABD ile savaş endişelerine ilişkin şunları söyledi:

"Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz, ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye İran ulusuyla doğru bir dille konuşması gerektiğini söylüyoruz. Onları defalarca çiğneyip geçecek güce sahibiz ve endişelenmiyoruz."

Tırmanma, pazar günü ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) IŞİD'le savaşta kritik rol oynayan İran destekli, Iraklı Şii milis organizasyonu Halk Seferberlik Güçleri'ni (Haşdi Şabi) vurduğunu açıklamasıyla başladı.

Açıklamada Kerkük'teki üste görevli ABD vatandaşlarına roket saldırısı düzenlendiği ve birinin öldüğü gerekçesiyle, Haşdi Şabi içindeki milis gruplardan Ketaib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Daha sonra Irak Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a Irak'ta düzenlendiği üç hava saldırısında 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bunu 31 Aralık salı günü Haşdi Şabi komutanlarının başını çektiği binlerce Iraklı protestocunun ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği bileşkesini basması takip etti. Protestocular kısmen işgal ettikleri bileşkeden 1 Ocak'ta ayrıldı. Elçilik binasının içine giren olmadı. Elçi ile personel, ilk protesto kıvılcımı çakar çakmaz tahliye edildi.

لحظة هروب السفير الامريكي عند دخول المتظاهرين pic.twitter.com/AFCC6rXfse — محمد قاسم (@WikiLb) January 1, 2020

Ketaib Hizbullah çarşamba günü destekçilerine ABD elçiliğinin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'den çekilmeleri talimatı verirken Washington üzerinde 'psikolojik zafer' kazandıklarını iddia etti.

Bağdat'a ilave birlik gönderen ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını vurguladı.

Trump "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir" derken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney "Siz hiçbir halt edemezsiniz" karşılığını verdi.

Bugün Ketaib Hizbullah'dan ABD Büyükelçiliği önünden Irak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 'yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması' sözü vermesi üzerine çekildikleri açıklaması geldi.

"Abdulmehdi’nin yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını öngören yasanın çıkarılması için ciddi çalışmaların yapılması karşılığında protesto mekanının değiştirilmesi yönündeki isteğini kabul ettik" diyen Ketaib Hizbullah, yasanın kabulü için bu haftaki meclis çalışmalarını dikkatle izleyeceğini belirtti.