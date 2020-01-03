Bağdat Uluslararası Havaalanı'na havan saldırısı

Geçtiğimiz saatlerde ABD'ye ait savaş uçaklarının yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar meydana geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News'in aktardığına göre, çevresinde ABD'ye ait askeri tesislerin bulunduğu Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınında 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı ise, Bağdat'ta patlama sesinin duyulduğu bilgisini vererek, 'füze saldırısı olabileceğini' bildirdi.

العراق: مراسل الميادين: دوي انفجار في العاصمة بغداد أشبه بصوت قصف صاروخي — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 2, 2020

​Yerel kaynaklardan aktaran Sky News, havaalanının 3 havan mermisiyle hedef alındığını, ancak mermilerin havaalanı çevresine düştüğünü kaydetti.

مراسلنا نقلا عن مصادر محلية : استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث قذائف صاروخية لكنها سقطت في محيط المطار — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) January 2, 2020

​Al Mayadeen, ayrıca patlamanın Bağdat'ın batısında yer alan Şehid Muhammed Alaa üssü çevresinde yaşandığı ve ilk gelen bilgilere göre füze saldırısının yaşandığını öne sürdü.

العراق: مصادر عراقية للميادين: الانفجار في محيط قاعدة الشهيد محمد علاء غرب بغداد ومعلومات أولية عن أن سببه قصف صاروخي — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 2, 2020

​Bunun yanı sıra havaalanının yaşanan patlamaların ardından uçuşa kapatıldığı ifade edildi.

🔴 وكالات : إغلاق مطار #بغداد الدولي بعد سماع دوي انفجارات قربه وتحليق مكثف للطيران في المنطقة — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) January 2, 2020

​Ölü ve yaralılara ya da maddi hasara ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.