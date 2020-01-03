'İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü'

Akşam saatlerinde Bağdat Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen füze saldırısı sonucunda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.

Irak devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "Kasım Süleymani ile Haşd Şabi Heyeti Başkanı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda araçlarını hedef alan bir füze saldırısı sonucu öldü" denildi.

Reuters'a konhuşan ABD'li bir yetkili ise, bu akşam 'İran bağlantılı 2 hedefin' vurulduğunu kaydetti. Yetkili, hedeflere ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

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