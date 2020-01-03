İran: ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

İran ayrıca, ABD'nin söz konusu saldırısını 'uluslararası terör eylemi' olarak nitelendirdi.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Meclisi'nin de Süleymani suikastinin ardından acil gündemle toplandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de şunları söyledi:

"IŞİD'e, El Nusra'ya ve El Kaide'ye karşı en etkili savaşan kuvvetin lideri General Süleymani'nin hedef alınması ve suikaste uğraması, bölgede tansiyonun son derece tehlikeli ve aptalca bir şekilde yükseltilmesidir. ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır"

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

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'ABD'den güçlü bir intikam alınacak'

Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rezai, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'ABD'den güçlü bir şekilde intikam alınacağını' belirtti:

"Süleymani şehit kardeşlerinin arasına katıldı, ABD'den güçlü bir şekilde intikam alacağız."

سپهبد شهید #قاسم_سلیمانی به جمع برادران شهیدش پیوست ولی انتقام سختی از امریکا خواهیم گرفت.#انتقام_سخت — محسن رضایی (@ir_rezaee) January 3, 2020

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