Hizbullah lideri Nasrallah ABD'ye meydan okudu: Süleymani'nin katillerine adil bir ceza verilecek

Öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye olan yakınlığıyla bilinen Hizbullah’ın lideri Nasrallah, ‘İranlı komutanın yolundan devam edeceklerini’ duyurdu. Nasrallah ayrcıa 'katillere adil bir ceza verilmesi tüm savaşçıların sorumluluğu' diyerek ABD'ye gözdağı verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesine Hizbullah’tan da tepki geldi.

Süleymani ile olan yakın ilişkisiyle bilinen örgütün Lübnan’daki lideri Hasan Nasrallah, ‘Amerikalılar’ın bu büyük suçla hedeflerinin herhangi birine ulaşamayacaklarını’ söyledi.

Süleymani’nin amaçlarını gerçekleştirmek için onun yolunu takip edeceklerini belirten Nasrallah, ‘tüm savaşçıların katillere adil bir ceza vermenin sorumluluğunu taşıdığını’ dile getirdi. Nasrallah, "Bu suçlu katillere uygun cezanın verilmesi dünyanın her tarafındaki bütün direniş savaşçılarının sorumluluğu ve görevi olacaktır” dedi.

Kasım Süleymani, Lübnan'daki etkinliğini, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'la çok yakın bir ilişki kurarak geliştirmişti.

İran devlet televizyonuna verdiği bir röportajda, 2006'da başlayan Lübnan-İsrail savaşı sırasında cepheye giderek Hizbullah savaşçılarına liderlik ettiğini söylemişti.