ABD, vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmelerini istedi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

تنبيه أمني - سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق، 3 كانون الثاني 2020

Security Alert – U.S. Embassy Baghdad, Iraq, January 3, 2020https://t.co/3Cd1N4x6b9 — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 3, 2020

​Açıklamada, "ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir" ifadesi yer aldı.

İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliği yerleşkesine saldırıları nedeniyle tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunun anımsatıldığı açıklamada, vatandaşlardan Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları istendi.

Açıklamada ABD vatandaşlarının pasaport ve diğer işlemlerinin Erbil'deki ABD Konsolosluğu kanalıyla yürütüleceği kaydedildi.

Irak'taki yakınlarının durumundan kaygı duyan vatandaşların Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmaları istendi.

'Ya gitsin ya da askerlerine tabut siparişi versin'

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Gönüllü Milisler Teşkilatı (Besiç) Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, “Beyaz Saray bölgeyi bugün terk etmeli ya da askerlerine tabut siparişi vermek için pazara gitmeli" dedi.

Nakdi, “Kan dökmek istemiyoruz. Kendileri bir seçim yapmak zorundalar" diye ekledi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.