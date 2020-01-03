Rusya ve Türkiye askerleri, Suriye’de elektrik santralinin restorasyonuna yardım etti

Rus askerleri Türk askerlerinin de katılımıyla Suriye’nin Haseke vilayetindeki Mabruk elektrik santralinin restorasyonuna yardım etti. Söz konusu santral, vilayetteki yerleşim birimlerinin yarısına ve tüm işletmelere elektrik sağlıyor.

Rus ve Türk askerleri, Haseke’deki Mabruk elektrik santralinin restorasyonuna yardım etti.

Gazetecilere konuşan Mabruk santralinin teknik personellerinden Hasan Süleyman Saat, “Yedi yıldır santral korkunç durumdaydı, bakımı yapılmıyordu. Teröristlerin saldırıları sonrasında tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak Rus askerleri sayesinde restore edilebilirdi. Bu santral bölge açısından önem taşıyor. Haseke’nin enerji ihtiyacının yarısını sağlıyor. 125 megawatt gücünde” dedi.

Santralin yakınlarında Haseke’nin en büyük tahıl ambarı bulunuyor. Rus askerleri tesiste mayın temizleme çalışmaları gerçekleştirdi ve yakında restorasyon çalışmaları başlayacak.

Ambarın Satış Müdürü Mehdi Sey Ali, “Burada daha önce yüklü miktarda tahıl vardı. Ancak şimdi sadece beton duvarları kaldı. Militanlar tüm donanıma zarar verdi, toplam zarar 500 bin ABD doları kadar. Bu yıl hasadın toplanmaya başlamasından bir ay sonra, temmuza kadar restore edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezine göre, şimdilerde 345 yerleşim birimi, 2 bin 700 apartman, 220 okul, 166 okul öncesi eğitim kurumu, 233 sağlık kurumu, 191 fırın, 198 elektrik istasyonu, 273 su tesisi ve 93 ibadet yerinde restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.