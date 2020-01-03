Trablus'ta Hafer'in roket atışı nedeniyle kapatılan havalimanında uçuşlar yeniden başladı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Mitiga Havalimanı İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, roket saldırısı nedeniyle birkaç saat askıya alınan uçuşların yeniden başladığı belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, General Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle sabah saatlerinde durdurulmuştu.

Reuters, bu gelişmenin Türkiye'nin Libya tezkeresini onaylamasından bir gün sonra gerçekleştiğine dikkat çekmişti.

Libya’da 41 yıllık Muammer Kaddafi yönetiminin NATO destekli isyanla devrilmesinden sonra patlak veren iç savaşta, Mitiga Havalimanı birçok kez kapatılmıştı. Havalimanı son olarak, üç buçuk aylık bir kapanmanın ardından 12 Aralık’ta açılmıştı. Uçuşlar bu süreçte 200 kilometre uzaktaki Misrata’ya yönlendirilmişti.

Libya’nın doğusundaki Hafter güçleri, Nisan ayından bu yana BM’nin tanıdığı, Türkiye’nin de desteklediği Trablus hükümetini devirme amaçlı bir taaruz başlatmış durumda. Hafter’in ilerleyişi Trablus’un hemen dışında durmuş görünse de, son günlerde çatışmalar arttı. Hafter güçleri, Trablus hükümetini Müsüman Kardeşler’in uzantısı olarak gören Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek alıyor.

Türkiye’nin ise tezkerenin geçmesi sonrasında Libya’ya ne zaman ve kaç asker göndermeyi planladığı henüz bilinmiyor.