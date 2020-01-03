Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından F-14 jetleri sınıra sevk edildi.

NBC’nin Tahran Bürosu Şefi Ali Arouzi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının devriye ve manevra yaptığını, alarmda olduklarını belirtti.

Iranian f14 fighters jets manoeuvring on the western skies and on alert and patrol. State tv — Ali Arouzi (@aliarouzi) January 3, 2020

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.