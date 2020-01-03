Süleymani'nin öldürülmesi: Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında ağladı

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen ABD saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine İran’da üç günlük yas ilan edilirken, ordu mensupları da haberi üzüntüyle karşıladı.

Bunlardan biri olan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Sözcüsü Ramazan Şerif, katıldığı canlı yayında kendini tutamayarak ağladı.

“Amerikalıların ve Siyonistlerin anlık neşesi uzun sürmeyecek ve yerini mateme bırakacak” diyen Şerif’in daha fazla konuşamadığı ve ağladığı görüldü.

Here's the moment an Iranian TV presenter and the IRGC spokesman broke down earlier today. #Soleimani #Iran pic.twitter.com/PdRmqsFAUH — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 3, 2020

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