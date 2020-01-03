Netanyahu'dan Süleymani yorumu: ABD'nin kendini savunma hakkı var

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönmesi beklenen Benyamin Netanyahu, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Başkan (Donald) Trump; süratle, etkili ve kararlı hareket ettiği için her türlü övgüyü hak ediyor. İsrail, barış, güvenlik ve meşru müdafaa için verdiği savaşta ABD’nin yanındadır.”

Öte yandan Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada da Netanyahu, “İsrail’in kendini savunma hakkı olduğu gibi ABD de tamamen aynı hakka sahip. Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve diğer pek çok masum insanın ölümünden sorumludur. Bu tarz daha fazla saldırıyı planlıyordu” dedi.