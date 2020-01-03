Suudi Arabistan'dan Kasım Süleymani suikastı sonrası 'sağduyu' çağrısı

Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ABD hava saldırısının ardından durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi için 'sağduyu' çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Krallıktan bir yetkiliye dayandırdığı açıklamada, Irak'ta artan gerginlik ve terör eylemlerinin bir sonucu olarak bu ülkede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarı için, terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen eylem ve tehditlerin durdurulması gerektiği ifade edildi.

Yaşanan hızlı gelişmeler ışığında her türlü beklenmeyen sonuca karşı sağ duyunun önemine vurgu yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, tüm dünya için hayati önem arz eden bu bölgenin güvenlik ve istikrarının garantiye alınması için gerekli adımları atması konusunda uluslararası toplumdan sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor" ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.