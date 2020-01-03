Esad’dan Hamaney’e Süleymani taziyesi: İran ile dayanışma içindeyiz

Suriye lideri Beşar Esad, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yolladığı taziye mektubunda Tahran ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’nin Bağdat’ta ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yolladığı taziye mektubunda Tahran ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Mektuba ilişkin yapılan açıklamada, “(Esad) kendi ve Suriye halkı adına İran halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve hayatlarını kaybedenlerin ailelerine derin taziyelerini sundu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Esad’ın önde gelen İranlı generalin ölümünün ‘ABD’nin bölgedeki yıkıcı politikalarına karşı koymadaki direniş eksenini daha da güçlendireceğinden’ emin olduğunu vurguladı.

Washington yönetiminin ‘terör destekçisi olduğunu’ savunan Esad, İranlı komutanın ölümünden üzüntü duyduğunu ve İran halkının Süleymani’nin Suriye ordusu tarafında terörle mücadelede verdiği desteği unutmayacaklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in, Bağdat Havalimanı’na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Olayın ardından Tahran 'intikam' sözü vermiş, ABD ise Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmuştu.